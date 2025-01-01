Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 295 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    "Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан, унесшая жизни 179 человек, произошла из-за «фатального стечения факто...Из-за чего разбил...
  • А Кудасов
    Перегиб - это плохо. Недогиб, это наше сегодня - совсем не лучше. Середина невозможна, ибо наши олигархи, влияющие на...Как сделать прави...
  • Вадим Кузнецов
    Когда сочиняли и переводили эпиграмму - и вправду не было. А вот когда Первый, панимаиш, Президент России уволился и ...Как Ельцин тайно ...

Намаз в общественных местах вне закона

Намаз в общественных местах вне закона

В России медленно, но верно формируется практика наказания за совершение намаза в общественных местах Наше внимание привлекло решение Люблинского районного суда города Москвы по делу № 05-3361/2024: Гражданин Таджикистана Якубов А.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх