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«Украинский паспорт сдал, российский получил. У меня вся семья из России, другой вариант не рассматривал». Защитник «Факела» Калинин о смене гражданства

Защитник «Факела» Игорь Калинин рассказал об отношении к нему на Украине. 27-летний футболист, выступающий за «Факел» на правах аренды из «Ростова», получил российский паспорт в 2014 году.

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