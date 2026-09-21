Песков назвал критической гуманитарную обстановку в Алешках

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Обстановка в прифронтовых Алешках Херсонской области, куда из-за обстрелов и беспилотных атак со стороны Киева невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты, критическая.
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