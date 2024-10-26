Обманывали и аукционы, и друзья. У Пугачевой с Галкиным картины оказались за 15 тыс руб

Владимир Буевич

Вообще-то тут явно какая-то чушь. Дело в том что любая вещь старше 100 лет не может быть вывезена без разрешения Минкульта. Даже утертый медный пятак 1924-го года. Даже временно, например на выставку. А уж тем более просто невозможно все это вывезти на продажу. Только заключение Минкульта говорит можно ли вещь вывозить на продажу так как она не представляет никакой исторической или художественной ценности для государства (например тот же медный утертый в хлам пятак). Даже если вещь находится в частных руках. Сомневаюсь что такие картины, бронза или фарфор, как указано в статье, не имеют большой ценности для нашего государства и народа. Иначе вывоз им был бы запрещен от слова "совсем", возможно даже и временный вывоз, а вот если написать что это дешевые копии, подделки, фуфло и туфта, то тогда семья Пугалкиных может спокойно все вывезти на законных основания за границу, даже не скрывая что все это будет потом продано.