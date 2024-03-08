НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

129 подписчиков

Клопп о матче с «Ман Сити»: «Мы не играем только против Холанда. Если ван Дейк сдержит его, Фоден может забить с 30 метров, или Родри сделает что-то»

«Если Виджилу ван Дейку удастся нейтрализовать Холанда, то Фил Фоден отправит мяч с 30 метров в дальний угол, или Родри сделает что угодно – нельзя просто сказать, что мы играем только против Холанда.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх