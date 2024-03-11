«ЭПИ-Алтуфьево» развернётся на новой площадке

Алтуфьевский район ждёт большое обновление Строительство новых дорог, благоустройство, открытие социальных объектов — как в этом году будет развиваться Алтуфьевский район, рассказал глава управы Артём Волошин.
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