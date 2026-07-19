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Венгер о паузах на водопой на ЧМ-2026: «Не показалось, что это влияло на исход турнира. В некоторых матчах это действительно было необходимо»

Глава отдела ФИФА по глобальному развитию Арсен Венгер высказался о целесообразности введения пауз на водопой на ЧМ-2026 .

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