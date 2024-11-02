Ссредняя максимальная ставка по вкладам в рублях выросла до 20,17%

По итогам третьей декады октября средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10-ти крупнейших банках РФ, привлекающих наибольший объем депозитов, выросла по сравнению с предыдущей декадой и составила 20,17% годовых.
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