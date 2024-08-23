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Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

По словам вице-премьера, давление на цены оказывает высокая инфляция, которая выливается в рост стоимости стройматериалов и банковских услуг Ситуацию с ценами на жилье в России сложно прогнозировать на фоне отмены льготной ипотеки.

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