Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

По словам вице-премьера, давление на цены оказывает высокая инфляция, которая выливается в рост стоимости стройматериалов и банковских услуг Ситуацию с ценами на жилье в России сложно прогнозировать на фоне отмены льготной ипотеки.
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