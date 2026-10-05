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Царьград

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Эти продукты на море лучше не покупать. Отравитесь

Эти продукты на море лучше не покупать. Отравитесь

Отдых у моря должен дарить радость, а не проблемы со здоровьем. В жару даже привычные лакомства могут стать источником серьёзной опасности - из‑за неправильного хранения и долгих часов под солнцем.

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