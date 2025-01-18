Мир в секторе Газа, новый старый муфтий и зеленодольская доблесть

Состоялось заседание коллегии республиканского Минтруда, подписано соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС, Татарстан в очередной раз атаковали украинские беспилотники, в ДУМ РТ утвердили кандидата в муфтии, Зеленодольску присвоено звание города трудовой доблести: пять важнейших событий недели глазами обозревателя Альберта Бикбова.