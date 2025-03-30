От тарифных войн к тарифно-кадровой оптимизации. В РЖД происходит трансформация тарифного блока; рынок ждёт от нового департамента открытости

Как рассказали источники редакции на Новой Басманной, на днях было одобрено слияние двух важнейших подразделений холдинга: Департамента методологии тарифообразования, экспертизы, анализа и применения тарифов и Департамента экономической конъюнктуры и стратегического развития.
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