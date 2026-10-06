Синкявичюс: Украину ждет тяжелая зима из-за проблем с перехватом ракет

Украину ждет тяжелая зима на фоне нехватки перехватчиков российских баллистических ракет. Такой прогноз сделал премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс в интервью немецкой газете Die Welt.
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