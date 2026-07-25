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FiNE NEWS

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В Смоленской области за сутки потушили пожар в Ярцеве

В Смоленской области пожарно-спасательные службы ликвидировали один пожар за минувшие сутки. Возгорание произошло в городе Ярцево, где загорелся мотоцикл, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

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