В Смоленской области за сутки потушили пожар в Ярцеве

В Смоленской области пожарно-спасательные службы ликвидировали один пожар за минувшие сутки. Возгорание произошло в городе Ярцево, где загорелся мотоцикл, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
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