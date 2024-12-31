С Новым годом: будем жить!

С Новым годом, дорогие мои! Пусть пока только с наступающим – ведь ещё вовсю идёт «бонусный» триста шестьдесят шестой день уходящего года, – но уже через каких-то несколько часов случится неизбежное и календарь передаст вахту новому набору цифр.