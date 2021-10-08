Войсковая стажировка и учебная практика началась у курсантов ДВОКУ

Войсковая практика начались в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ). В текущем году будущие офицеры направлены в соединения и воинские части военных округов и флотов от Мурманской области до Камчатского края.
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