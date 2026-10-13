Половина казанцев хотела бы тратить сэкономленное благодаря ИИ время на отдых

Прежде всего казанцы рассчитывают использовать ИИ для упорядочивания информации. При этом большинство пока не готовы полностью передать ему контроль над своими делами, свидетельствуют данные опроса Почта Mail и Новости Mail, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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