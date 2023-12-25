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Закон, порядок, государство

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Курсант-черноморец победил в международной парусной регате в Индии

Курсант-черноморец победил в международной парусной регате в Индии

Соревнования проходили в несколько этапов: квалификационные гонки – первый и второй день регаты (участники были разделены на две группы по одному представителю от страны в каждой) и еще два дня финальных гонок – по итогам квалификации.

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