Пепловые выбросы названы причиной гибели птиц на Камчатке

На Камчатке специалисты назвали возможную причину массовой гибели морских птиц. По предварительной версии, на ситуацию могли повлиять выбросы вулканического пепла, из-за которых в прибрежной воде повысилось содержание железа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии