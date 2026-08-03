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Пепловые выбросы названы причиной гибели птиц на Камчатке

Пепловые выбросы названы причиной гибели птиц на Камчатке

На Камчатке специалисты назвали возможную причину массовой гибели морских птиц. По предварительной версии, на ситуацию могли повлиять выбросы вулканического пепла, из-за которых в прибрежной воде повысилось содержание железа.

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