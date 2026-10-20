В 08:15 обесточило следующие адреса: Гагарина (Соколовка), Железнодорожная (Соколовка), Ленпоселок (Соколовка), Луговая (Соколовка), Механизаторов 1-я, Механизаторов 2-я, Мира (Соколовка), Попова (Соколовка), Садовая (Соколовка), Тепличная (Соколовка), Школьная (Соколовка), Полиграфистов (Соколовка), Ушинского (Соколовка), Ушинского проезд, Запрудная, Лесок станция.
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