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РПЛ возвращается! «Ахмат» примет «Уфу», «Зенит» сыграет с «Рубином» в понедельник

В 19-м туре РПЛ, первом после зимней паузы, «Химки» проиграли «Динамо» (0:3) в субботу, «Спартак» уступил ЦСКА в московском дерби (0:2).

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