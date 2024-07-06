Депутат Дагделен: риск прямого участия НАТО в конфликте на Украине увеличивается

Депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен выразила мнение, что НАТО своей политикой увеличивает возможность прямого участия альянса в конфликте на Украине.
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