В Кривом Роге сотрудник ТЦК открыл огонь из автомата во время насильственной мобилизации

На Украине «охота за головами» становится все более изощренной и жестокой. Так, в Кривом Роге сотрудник территориального центра комплектования угрожал автоматом людям, которые пытались вызволить своего родственника.
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