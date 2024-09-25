Русская весна
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Русская весна

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«Какого чёрта он вообще делает?» — в США задают вопросы после визита Зеленского на военный завод в Пенсильвании

«Какого чёрта он вообще делает?» — в США задают вопросы после визита Зеленского на военный завод в Пенсильвании

Поездка Владимира Зеленского на военный завод в Скрэнтоне в штате Пенсильвания стала ужасной ошибкой для главы киевского режима, такое мнение выразил американский политический обозреватель Бен Шапиро в эфире своего YouTube-канала.

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Комментарии
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Александр Крылов
Очень надеюсь на то, что этого просроченного наркомана будут возить по русскому Киеву в кандалах и в клетке вместе с укро фашистами Киевской хунты!
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