Пелоси заявила, что у Трампа есть "когнитивные расстройства"

Член палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что у кандидата на пост президента США Дональда Трампа имеются "когнитивные расстройства", после того, как как он перепутал экс-спикера палаты представителей и свою соперницу Никки Хейли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии