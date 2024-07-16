На Луне обнаружили туннель для астронавтов

Ученые из Университета Тренто (Италия), совместно с коллегами из Падуанского университета и APS La Venta Geographic Explorations, впервые обнаружили туннель под поверхностью Луны, который, вероятно, является пустой лавовой трубкой.
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