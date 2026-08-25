Аналитик Соболев объяснил рост цен на золото и серебро

Драгметаллы сохраняют восходящий тренд после июльских минимумов, сообщает RT . Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев связал рост котировок с ослаблением доллара, политикой Федеральной резервной системы США и действиями американского Минфина.
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