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Аналитик Соболев объяснил рост цен на золото и серебро

Аналитик Соболев объяснил рост цен на золото и серебро

Драгметаллы сохраняют восходящий тренд после июльских минимумов, сообщает RT . Начальник отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев связал рост котировок с ослаблением доллара, политикой Федеральной резервной системы США и действиями американского Минфина.

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