В Приамурье виновнику ДТП с шестью погибшими женщинами ужесточили наказание

Амурский областной суд ужесточил наказание водителю, по вине которого в ДТП погибли шестеро женщин.В сентябре 2023 года в Амурской области мужчина за рулем микроавтобуса перевозил пассажиров на федеральной трассе Лена в Сковородинском районе.
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