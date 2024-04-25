В Приамурье виновнику ДТП с шестью погибшими женщинами ужесточили наказание

Амурский областной суд ужесточил наказание водителю, по вине которого в ДТП погибли шестеро женщин.В сентябре 2023 года в Амурской области мужчина за рулем микроавтобуса перевозил пассажиров на федеральной трассе Лена в Сковородинском районе.