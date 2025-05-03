Модель Анна Заворотнюк опубликовала редкие фото с сыном. Снимками она поделилась в Instagram. Заворотнюк показала редкие фото из дома, на которых снялась с сыном в люльке, а также показала, как играет с ним.
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