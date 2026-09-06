Наталья Водянова, которая стала матерью в шестой раз, назвала ребёнка редким именем

Накануне стало известно, что Наталья Водянова родила шестого ребёнка — девочку. Телеграм-канал "Антиглянец" сообщил, что дочь 44-летней супермодели и её 49-летнего мужа-миллиардера Антуана Арно появилась на свет 2 сентября и её зовут Анна Наталья Лариса Арно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Слава Копейкин ср...
- 55-летняя Кристин...
- Слава Копейкин ср...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым