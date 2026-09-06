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SPLETNIK

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Наталья Водянова, которая стала матерью в шестой раз, назвала ребёнка редким именем

Наталья Водянова, которая стала матерью в шестой раз, назвала ребёнка редким именем

Накануне стало известно, что Наталья Водянова родила шестого ребёнка — девочку. Телеграм-канал "Антиглянец" сообщил, что дочь 44-летней супермодели и её 49-летнего мужа-миллиардера Антуана Арно появилась на свет 2 сентября и её зовут Анна Наталья Лариса Арно.

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