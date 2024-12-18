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ФСБ поделилась кадрами с допросом подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

ФСБ поделилась кадрами с допросом подозреваемого в убийстве генерала Кириллова

Мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами.Представители ФСБ России опубликовали видео с предполагаемым исполнителем теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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