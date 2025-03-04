Финансовая война против СССР

Т-55А на улицах во время военного положения в Польше Польский кризис Команда Рейгана использовала все методы воздействия, чтобы подорвать устойчивость Красной империи: гонку вооружений, арабо-мусульманский мир, войну в Афганистане, санкции и эмбарго на западные технологии, Ватикан, нефтяную войну, финансовые спецоперации и т.