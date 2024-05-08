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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тюкавин – лучший игрок месяца в РПЛ после 4+1 в 5 матчах апреля. Он первый, кто получил приз дважды за сезон

Нападающий «Динамо», который забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в пяти матчах чемпионата, победил в голосовании экспертов РПЛ (три голоса из пяти) и болельщиков (почти 38%).

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