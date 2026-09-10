На Украине в ближайшее время возможны задержки с социальными выплатами. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов киевского режима.
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