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Царьград

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Мошеловка» предупредила о фишинговых письмах от имени «Госуслуг

Мошеловка» предупредила о фишинговых письмах от имени «Госуслуг

Мошенники рассылают русским фальшивые уведомления от «Госуслуг» и поликлиник о вакцинации от гриппа, предлагая услуги без очередей.

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