Во Владивостоке задержан серийный мошенник, обманувший более 10 пенсионеров

Во Владивостоке задержан серийный мошенник, сумевший обмануть более 10 пенсионеров на деньги. Он действовал сразу в нескольких городах Приморья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
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