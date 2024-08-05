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Во Владивостоке задержан серийный мошенник, обманувший более 10 пенсионеров

Во Владивостоке задержан серийный мошенник, обманувший более 10 пенсионеров

Во Владивостоке задержан серийный мошенник, сумевший обмануть более 10 пенсионеров на деньги. Он действовал сразу в нескольких городах Приморья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

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