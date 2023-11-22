"Просто вбивали ногами в землю": Мигранты толпой избили участника CBO и его супругу, решивших вступиться за парня

Денис Милюков Решение может быть только одно! После отсидки по всей строгости закона выдворить этих "незаменимых специалистов" вместе с членами их семей обратно в их кишлаки без какого- либо права вообще появляться в России!

ДМ Денис Милюков Всерьёз они займутся только тогда, когда запахнет жаренным! Это либо когда будет реальная угроза гражданской войны, либо когда в обществе начнут превалировать националистические настроения.