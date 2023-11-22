Интересная жизнь с Vera Star В очередной раз в новостной ленте звучит фраза о том, что глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, взял под свой личный контроль преступление совершенное мигрантами.
"Просто вбивали ногами в землю": Мигранты толпой избили участника CBO и его супругу, решивших вступиться за парня
Комментарии
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Денис Милюков
Решение может быть только одно! После отсидки по всей строгости закона выдворить этих "незаменимых специалистов" вместе с членами их семей обратно в их кишлаки без какого- либо права вообще появляться в России!
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8 час.
ДМ
Денис Милюков
Всерьёз они займутся только тогда, когда запахнет жаренным! Это либо когда будет реальная угроза гражданской войны, либо когда в обществе начнут превалировать националистические настроения.
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7 час.
Лидия Курзаева
*запрещении диаспор на просторах России* игорь полность с вами согласна. Столько разных диаспор развелось в нашей стране; Узбекских, таджикских, армянских, грузинских, азербайджанских... И все они хотят жить у нас по своим законам и понятиям.
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3 час.
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