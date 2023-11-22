Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 507 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Захарченко
    ОНО не должно жить а России.Певец Шарлот заяв...
  • Николай Кузнецов
    Саса, ты, гляжу принял на вооружение манеру батта. Так же тупо и упорно лепишь что попало, лишь бы тебе выгодно былоЧего Ленин добилс...
  • Николай Кузнецов
    Нет. Это моя оценка содержимого вашей головыЧего Ленин добилс...

"Просто вбивали ногами в землю": Мигранты толпой избили участника CBO и его супругу, решивших вступиться за парня

"Просто вбивали ногами в землю": Мигранты толпой избили участника CBO и его супругу, решивших вступиться за парня

Интересная жизнь с Vera Star В очередной раз в новостной ленте звучит фраза о том, что глава Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин, взял под свой личный контроль преступление совершенное мигрантами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Денис Милюков
Решение может быть только одно! После отсидки по всей строгости закона выдворить этих &quot;незаменимых специалистов&quot; вместе с членами их семей обратно в их кишлаки без какого- либо права вообще появляться в России!
Ответить
8 час.
ДМ
Денис Милюков
Всерьёз они займутся только тогда, когда запахнет жаренным! Это либо когда будет реальная угроза гражданской войны, либо когда в обществе начнут превалировать националистические настроения.
Ответить
7 час.
Лидия Курзаева
*запрещении диаспор на просторах России* игорь полность с вами согласна.  Столько разных диаспор развелось в нашей стране; Узбекских, таджикских, армянских, грузинских, азербайджанских... И  все они  хотят жить у нас по своим  законам и понятиям.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх