США в шоке: их союзник разворачивается к России – вопреки санкциям

4860 прочтений 3 дня назад Оглавление Почему Россия затягивает урегулирование Курильского вопроса? Предложения по урегулированию территориального спора между Россией и Японией Российско-китайские отношения в свете конфликта с Японией Можно ли забыть о санкциях ради геополитического прорыва? Россию и Японию связывают общие стратегические интересы в Северо-Восточной Азии, пишет Almasry Alyoum.