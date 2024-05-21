Во вторник в Калининградской области ожидается теплая погода

Температура в ближайшие дни продолжит оставаться комфортной, не опускаясь ниже +18°C в течение дня. Во вторник в Калининградской области ожидается относительно теплая погода - от +22°C до +25°C днем, а на побережье - от +18°C до +22°C.
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