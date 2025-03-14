Путин услышал сигнал президента США по поводу судьбы ВСУ в Курской области, заявил Ушаков

МОСКВА, 14 марта, ФедералПресс. Помощник президента РФ Дмитрий Ушаков сообщил, что глава государства Владимир Путин положительно отреагировал на обращение американского лидера относительно судьбы украинских солдат, оказавшихся в окружении в Курской области.
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