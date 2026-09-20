FT: Украина лишилась сталелитейной промышленности

По данным газеты, нанесен ущерб доменным печам на трех предприятиях, включая два завода, принадлежащих группе "Метинвест", а также завод компании ArcelorMittal в Кривом Роге Украина фактически осталась без сталелитейной промышленности.
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