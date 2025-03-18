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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Терри Розир – о проблемах с броском: «Летом не прикасался к мячу»

Розир – один из четырех игроков в НБА, у которых эффективность с игры ниже 40%, а из-за дуги – ниже 31%, при условии участия как минимум в 50 матчах.

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