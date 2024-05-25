Дипломат Полянский раскрыл истинное отношение России к "формуле мира" Зеленского

Первый зампостпреда при ООН назвал украинскую "формулу мира" нереалистичным ультиматумом РоссииВладимир Зеленский продолжает продвигать свою "формулу мира", которая, по его мнению, способна разрешить украинский конфликт.
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