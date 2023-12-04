Ъ: Обвиняемым по делу о надувных танках запросили по 5,5 лет колонии

Представитель прокуратуры предложил суду признать бывших офицеров Минобороны, Юрия Здравило и Виталия Ликучева, виновными в особо крупном мошенничестве и запросил для них лишение свободы на 5,5 лет, сообщает «Коммерсантъ».
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