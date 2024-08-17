🏓Новости спорта Сегодня в Михайловке проходит турнир по настольному теннису, в котором принимают участие наши спортсмены Евгений Данилов и Виктор Мушкетов.
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🏓Новости спорта Сегодня в Михайловке проходит турнир по настольному теннису, в котором принимают участие наши спортсмены Евгений Данилов и Виктор Мушкетов.