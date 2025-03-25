Украинский лидер Владимир Зеленский оценил слова спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа о новых регионах России.
Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа о новых регионах России
Комментарии
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Traveller
Нобелевку по математике афтырю опроса: - 3% + 98% = 100% (???) 🤣
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13 час.
Сергей Кандауров
«Слухами» попандопуло ( читать зеленский). Трампу- Это — тебе… Это — мне… Это — опять тебе… Это — обратно тебе… Это всё время тебе! А на «уме» у зеле -«Чует моё сердце, мы накануне грандиозного шухера»!
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10 час.
Владилен Антонович
Я не понял??? Какой лидер??? УЗУРПАТОР!!! И ни как иначе...
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10 час.
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