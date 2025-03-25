Зеленский прокомментировал слова Уиткоффа о новых регионах России

Сергей Кандауров

«Слухами» попандопуло ( читать зеленский). Трампу- Это — тебе… Это — мне… Это — опять тебе… Это — обратно тебе… Это всё время тебе! А на «уме» у зеле -«Чует моё сердце, мы накануне грандиозного шухера»!