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ВСУ ударили ракетами из HIMARS по городу Моспино под Донецком

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу утром атаковали город Моспино тремя ракетами, выпущенными из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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