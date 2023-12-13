Главы Астрахани и Решта намерены развивать побратимские связи между городами

В частности, туристические. В рамках визита делегации провинции Гилян в Астраханскую область состоялась встреча глав административных центров обеих территорий – Олега Полумордвинова, мэра Астрахани, и Чахардеха Шиги, мэра Решта.
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