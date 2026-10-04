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Журнал «Профиль»

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Беларусь отправит в США 30 тыс. тонн калия впервые с 2021 года – FT

Судно с 30 тыс. тонн гранулированного хлористого калия загружено в Санкт-Петербурге 15 сентября и направляется в порт Нового Орлеана, где разгрузка ожидается 14 октября.

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