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Приговор Трампу вынесен. До ликвидации 3-5 месяцев

Приговор Трампу вынесен. До ликвидации 3-5 месяцев

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ После того как Верховный суд США встал на сторону Трампа и фактически допустил его к участию в выборах, стало окончательно понятно, что все попытки демократов не допустить его до участия в выборах оказались тщетными.

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